وفاة المتهم بمحاولة اغتيال رئيس مالي أثناء احتجازه

محمد الفلاح - الإثنين 26 يوليه 2021

أعلنت الحكومة في مالي في بيان إن رجلا متهما بمحاولة طعن رئيس مالي المؤقت عاصمي جويتا توفي الأسبوع الماضي في المستشفى أثناء احتجاز أجهزة الأمن له.



وكان جويتا قد نجا دون أن يصاب بأذى بعد أن حاول المهاجم طعنه أثناء أدائه صلاة عيد الأضحى في مسجد في العاصمة باماكو يوم الثلاثاء.

وأظهر مقطع مصور قيام رجال الأمن بإلقاء رجل في مؤخرة شاحنة نقل عسكرية بينما كان حراس شخصيون يحيطون بجويتا.

وقال البيان "خلال التحقيقات ... تدهورت حالته الصحية" وتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتجري السلطات تحقيقا لتحديد سبب الوفاة.