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إصابات كورونا العالمية تقترب من 194 مليوناً والوفيات أكثر من 4 ملايين

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محمد الفلاح - الإثنين 26 يوليه 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 193.77 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و316857.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                         إجمالي الوفيات                        عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                              609598                                 34604837

 

الهند                                            420551                                 31371901

 

البرازيل                                     548340                                     19632443

 

روسيا                                       320273                                      6102469

 

فرنسا                                    111616                                       5953071

 

المملكة المتحدة                       129044                                    5637975

 

تركيا                                       50879                                     5587378

 

الأرجنتين                               103359                                   4827973

 

كولومبيا                              118188                                   4705734

 

إيطاليا                                  127937                                  4307535.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                      عدد الوفيات                       عدد الإصابات

 

24 - العراق                                18232                            1543501

 

36 - الأردن                                  9948                             763922

 

40 - الإمارات                              1916                                670108

 

42 - المغرب                          9559                                   575162

 

43 - تونس                          18369                                   563930

 

44 - لبنان                               7891                                 554458

 

45 -                          8155                                    516949.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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