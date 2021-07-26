الجزائر تعيد فرض القيود لمواجهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ذكر مكتب رئيس الوزراء الجزائري أمس الأحد أن الحكومة ستعيد فرض القيود على التجمعات اعتبارا من الغد، وذلك لمواجهة الانتشار السريع للسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، التي تسببت في ارتفاع عدد المصابين.



وأضاف المكتب في بيان أن الإجراءات، التي ستنطبق على 35 من أقاليم البلاد الثماني والخمسين، ستشمل في الأساس إغلاق صالات اللياقة البدنية والمراكز الثقافية وأماكن الترفيه والشواطئ وأسواق السيارات المستعملة، فضلا عن حظر التجول في الفترة بين الثامنة مساء والسادسة صباحا.

وقررت الحكومة حظر كافة أشكال التجمعات ومنها حفلات الزفاف، مضيفة أنها ستحظر أيضا تقديم خدمات الضيافة داخل المقاهي والمطاعم وستسمح فقط بتقديم الطلبات الخارجية.

وذكر معهد باستور البحثي الحكومي أن السلالة دلتا هي مصدر 71 بالمئة من عدد الإصابات خلال يوليو.