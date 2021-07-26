قمع أردوغان.. نائب تركي ينتقد حكومة الرئيس التركي بسبب ممارساته ضد الصحفيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

انتقد نائب رئيس لجنة العدل في حزب الشعب الجمهوري، سليمان بلبل، حظر حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ما يقرب من 400 خبر خلال أربعة أشهر.



وأضاف بلبل في كلمته خلال مهرجان الصحافة، أن السلطات التركية حررت 101 محضر ضد صحفيين خلال الفترة بين عامي 2020-2021، وتمت محاكمة 274 صحفيًا في 128 قضية، علاوة على وجود 38 إعلاميًا في السجون.

وأعلن نائب رئيس لجنة العدل أن رئيس وحدة الاتصالات الرئاسية، فخر الدين التون، يعمد إلى تهديد الصحفيين تهديدات صريحة في وسائل الإعلام وعلى حساباته الشخصية. وأكد أنه دون صحافة لا يمكن لأحد أن يكون حرًا على هذه الأرض، مشيرًا إلى أن الشرطة تعرض الصحفيين لعنف شديد وتكبل أيديهم وأرجلهم.