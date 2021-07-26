ربط الدعم النقدى بالالتزام الدقيق بضوابط تنظيم الأسرة للحد من النمو السكانى

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القاهرة - سامية سيد - تتبلور مستهدفات برامج تنظيم الأسرة حول الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وخاصة فى المناطق الريفية، وتكثيف الحملات التوعوية بخطورة النمو السكانى المتسارع، وتفعيل برامج محو الأمية، وتشغيل الإناث، ومنع عمالة الأطفال، فضلا عن ربط الدعم النقدى بالالتزام الدقيق بضوابط تنظيم الأسرة، وإعادة صياغة الخطاب الدينى لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وفى هذا الإطار يتضمن برنامج عمل الحكومة مجموعة آليات من شأن تفعيلها تحقيق نتائج إيجابية من حيث زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقى، وإتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة والبنية الاجتماعية، وخاصة للفئات ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المُقدمة، وتحسين المنظومة البيئية بالتخفيف من مشاكل التلوث والازدحام والضوضاء ومنع انتشار العشوائيات وتدهور المرافق العامة.

ونستعرض فيما يلى آليات الحكومة لضبط النمو السكانى والنهوض بالخصائص السكانى:

1- الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

2- تكثيف البرامج والحملات التوعوية بخطورة النمو السكانى المتسارع

3- إعادة صياغة الخطاب الدينى لتصحيح المفاهيم الخاطئة

4- ربط الدعم النقدى بالالتزام الدقيق بضوابط تنظيم الأسرة

5- تفعيل برامج محو الأمية، وتشغيل الإناث، ومنع عمالة الأطفال