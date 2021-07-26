عاجل | السعودية تساند 20 دولة لتجاوز أزمة كورونا

وكان خادم الحرمين قد وجه أمس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم ماليزيا بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية، بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا «كوفيد - 19»، وذلك بناء على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على أثر طلب الوزير أول للشؤون الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، الذي أبداه خلال اتصاله بولي العهد.
وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة، أن المساعدات تشتمل على تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس کورونا، وأجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية.
كما أوضح أنه فيما يخص تأمين مليون جرعة لقاح مضاد لـ «كوفيد - 19»، فإنه سيتم التنسيق مع مكتب الوزير أول للشؤون الخارجية الماليزي، لسرعة التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المعتمدة، لتوريد الكميات المطلوبة من اللقاحات من مصانعها مباشرة إلى ماليزيا.
الدول المستفيدة من المساعدات السعودية
الأردن
تونس
ماليزيا
الهند
ألبانيا
توجو
قرغيزستان
اليمن
فلسطين
بوركينا فاسو
جيبوتي
السودان
نيجيريا
ناميبيا
الأوروجواي
باكستان
النيجر
بنجلاديش
الكاميرون
النيجر
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