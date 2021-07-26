ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة التي تسببت بها أمطار موسمية غزيرة في الهند إلى 159 الاثنين، قتيلاً وفقا للسلطات الهندية المعنية فيما لا يزال المسعفون يبحثون عن عشرات المفقودين. وغمرت المياه الساحل الغربي للهند منذ يوم الخميس الماضي وحذرت الأرصاد الجوية الهندية من تساقط مزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة. وفي ولاية ماهاراشترا قتل 149 شخصاً بينهم أكثر من 40 في انزلاق للتربة ضرب يوم الخميس الماضي قرية تالي التي تبعد حوالي 250 كيلومتراً إلى الجنوب من بومباي.