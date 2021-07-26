تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ في الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

أرجأت الصومال انتخابات مجلس الشيوخ التي كانت مقرّرة أمس، والتي تأجلت طويلاً في هذا البلد الذي يشهد اضطرابات كبيرة، وفق ما أفاد مسؤولون.

وكان من المقرر أن ينطلق أمس مسار انتخابي طويل يبدأ بانتخاب مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن ينتهي في 10 أكتوبر مع الانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني الرسمي. وصرّح عضو في اللجنة الانتخابية طالبا عدم كشف هويته بأنه «على الرغم من أن انتخابات مجلس الشيوخ كان يفترض أن تبدأ الأحد في مختلف الولايات، هناك تأخير وقد لا تجرى الانتخابات وفق الجدول المحدد». وأوضح المصدر أن التأخير مردّه عدم تمكّن مناطق اتحادية من تقديم قائمة المرشحين في الموعد المحدد للمشاركة في الاقتراع أو تشكيل اللجان المحلية التي يتعين عليها التصويت.