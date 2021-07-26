الصين تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 76 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأحد ارتفاعاً من 32 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 40 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعاً من خمس إصابات قبل يوم. وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24 ارتفاعاً من 17 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92605 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.