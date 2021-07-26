اتحاد الصحفيين الألمان يطالب بحماية أعضائه من بطش الرئيس التركي

دعا اتحاد الصحفيين الألمان، الحكومة الألمانية إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات والمضايقات والاعتداءات المتزايدة ضد الصحفيين الأتراك المعارضين المقيمين في ألمانيا.

رئيس اتحاد الصحفيين الألمان، فرانك أوبيرال، قال إنه وفقًا للمعلومات التي تلقوها من مصادر الشرطة، فإن هناك قائمة تصفية واغتيال تضم 55 شخصًا، بينهم صحفيين أتراك معارضين.

أوبيرال طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس باستدعاء السفير التركي إلى وزارة الخارجية، وإبلاغه أنه تم تجاوز الخطوط الحمراء، وأنه من غير المقبول تعرض الصحفيين الذين فروا من النظام القمعي في تركيا للتهديد والعنف.

وعلق أوبيرال على الهجوم الذي تعرض له الصحفي التركي المعارض إرك أكارير، أمام منزله في ألمانيا، قائلا: “إنه لأمر سيء بما فيه الكفاية أن الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة لم يعد بإمكانهم ممارسة الصحافة في تركيا. وليس من المقبول بأي حال من الأحوال استمرار عيشهم في خوف وهم خارج بلادهم بسبب الاعتداءات والتهديدات التي يتعرضون لها”.

أوبيرال أشار إلى أن “حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم لم يعد قادرًا على الاحتفاظ بالسلطة بالوهم الذي خلقه، ولم يعد لديه أي قصص نجاح ليخبرها لجمهورك

متابعا: “إنه يحاول خلق الوهم من خلال السيطرة على وسائل الإعلام بشكل كامل. إنهم يريدون الحفاظ على قوتهم بهذا الوهم. وسائل الإعلام المعارضة تكسر هذا الوهم ببثها.

من أجل البقاء في السلطة على هذا الطريق، يهاجمون كل من هو منشق في الداخل والخارج”.