نائب تركي يهاجم أردوغان.. و يستنكر استخفاف الرئيس التركي بمأساة أهالي ريزا

هاجم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي والي أغبابا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد توزيع الأخير عبوات الشاي على أهالي مدينة ريزا الذين يعانون من الآثار المدمرة للفيضانات التي ضربت المدينة.

وقال أغبابا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «كلاسيكيات أردوغان! يرمي الشاي على رؤوس المواطنين الذين دُمرت منازلهم بسبب الفيضانات في ريزا. هذه المشاهد المُخجلة تحدث في تركيا بسبب حزب العدالة والتنمية».

وتناقلت المواقع الإخبارية التركية مقطع فيديو لأردوغان أثناء توزيعه الشاي على مواطني ريزا، عقب انتهاء كلمته في المؤتمر الشعبي الذي نظمه بالمدينة، والذي شهد تجاهلًا تامًا لمظاهر التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية في بلد يعاني من تفشي وباء كورونا بصورة كبيرة بين مواطنيه.