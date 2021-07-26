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16 إصابة جديدة بكورونا بأولمبياد طوكيو

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شكرا لقرائتكم خبر عن 16 إصابة جديدة بكورونا بأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بكوفيد19- مرتبطة بالألعاب.

وقالت اللجنة اليوم الاثنين، إن ثلاثة رياضيين من بين المصابين الجدد الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، فيما لم تشر اللجنة إلى هوية الرياضيين المصابين، موضحة إنهم ليسوا من سكان اليابان.

وتشير أحدث الأرقام إلى أن إجمالي عدد فحوصات كوفيد19- المرتبطة بالأولمبياد، والتي كانت نتيجتها إيجابية، بلغ 148 شخصا منذ أول تموز/يوليو الجاري.

وتخضع منطقة طوكيو لحالة الطوارئ من الدرجة الرابعة، بسبب تفشي فيروس طوال فترة إقامة الألعاب الأولمبية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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