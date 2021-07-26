شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إنقاذ 222 مهاجراً غير شرعي من الغرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت قوات خفر السواحل التونسية 222 مهاجرًا غير شرعي من الغرق، بعد أن تسربت مياه البحر إلى المراكب التي كانوا يستقلونها في عمليات اجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي العميد حسام الدين الجبابلي، أنه تم إيقاف 30 مهاجراً بمدن صفاقس وطبلبة وقليبية على متن سيارات أجرة، وداخل منازل، بعد أن كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الموقوفين.