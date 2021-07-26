شكرا لقرائتكم خبر عن 1318 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تسجيل 1318 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 190 ألفا و166 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت 4 حالات وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2077، بينما تعافى من المرض 990 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 167 ألفا و 375 حالة.