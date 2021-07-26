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1318 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تسجيل 1318 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 190 ألفا و166 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت 4 حالات وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2077، بينما تعافى من المرض 990 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 167 ألفا و 375 حالة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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