شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 76 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 92605 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، الاثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 76 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأحد، ارتفاعا من 32 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان، أن 40 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعا من خمس إصابات قبل يوم.

وأوضحت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24 ارتفاعا من 17 قبل يوم، فيما لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92605، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.