وفاة متهم بمحاولة اغتيال رئيس مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الحكومة في مالي، الأحد، إن رجلا متهما بمحاولة طعن الرئيس المؤقت، عاصمي جويتا، توفي في المستشفى أثناء احتجاز أجهزة الأمن له.

وكان جويتا قد نجا دون أن يصاب بأذى بعد أن حاول المهاجم طعنه أثناء أدائه صلاة عيد الأضحى في مسجد في العاصمة باماكو الثلاثاء الماضي.



وأظهر مقطع مصور حصلت عليه رويترز قيام رجال الأمن بإلقاء رجل في مؤخرة شاحنة نقل عسكرية بينما كان حراس شخصيون يحيطون بجويتا.

وأضافت الحكومة، في بيان: "خلال التحقيقات ... تدهورت حالته الصحية" وتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتجري السلطات تحقيقا لتحديد سبب الوفاة.

وفي 7 يونيو/حزيران، أصبح الكولونيل عاصمي جويتا رسميًا رئيسا انتقاليا لمالي، بعد إجراءات لتنصيبه نُظمت في مركز باماكو للمؤتمرات بالعاصمة.

مراسم تنصيب جويتا الذي وصل إلى السلطة بتنفيذه انقلابين في أقلّ من عام، جرت في وقت لا تزال منطقة الساحل عرضة أكثر من أي وقت مضى لأعمال العنف.