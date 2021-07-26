شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندي سوداني في اشتباكات مع ميليشيا إثيوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي جندي سوداني مصرعه في أحدث اشتباكات وقعت السبت بين قوات سودانية وميليشيا إثيوبية بمحلية باسندة الحدودية شرقي البلاد.

ونقل موقع «سودان تربيون» عن مصادر عسكرية القول: إن القوات المسلحة وقوات الاحتياط بالفرقة الثانية مشاة تصدت لميليشيا إثيوبية وقوات أخرى أثناء عمليات تمشيط نفذتها داخل الأراضي السودانية.

وأفادت المصادر أن عمليات الجيش السوداني كانت في مناطق إم دبلو وحسكنيت وخور سنط بالقرب من جبل أبو رنقل بمحلية باسندة الحدودية بولاية القضارف.

وقالت المصادر إن الميليشيا الإثيوبية والقوات المدججة بالأسلحة الثقيلة حاولت فلاحة الأراضي السودانية لكن القوات المسلحة وقوات الاحتياط تصدت لها وقطعت الطريق أمامها، مما أدى إلى استشهاد العريف آدم إبراهيم التابع للكتيبة 121 بالفرقة الثانية مشاة.

وقال الموقع إن مصادر عسكرية أكدت نشر تعزيزات عسكرية إثيوبية من إقليم الامهرا المحاذي لولاية القضارف تجاه الأراضي السودانية الحدودية الزراعية بالقرب من المشاريع الزراعية، لإسناد ودعم المزارعين الإثيوبيين لفلاحة الأراضي السودانية، في المقابل دفع الجيش السوداني وقوات الاحتياط بتعزيزات مماثلة في مناطق كنينة وباسندة والقلابات.

ومنذ نوفمبر الماضي قرر الجيش السوداني إعادة الانتشار في مناطق واسعة محاذية لإثيوبيا استولى عليها إثيوبيون وطردوا منها المزارعين السودانيين، كما أقامت الميليشيات الإثيوبية المسنودة بدعم حكومي خفي مستوطنات كبرى طوال 26 عامًا مضت.