شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يذكر بقوة روسيا خلال عرض عسكري للبحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضًا عسكريًا للقوة البحرية الروسية أقيم أمس الأحد، للتذكير بالقوة العسكرية الروسية، وأشاد بالأسلحة النووية التي تمتلكها بلاده وتفُوق سرعتها سرعة الصوت.

وقال بوتين في خطاب أمام نصب تذكاري لمؤسس الأسطول البحري الروسي بطرس الأكبر: «اليوم تمتلك البحرية الروسية كل ما تحتاجه للدفاع عن أرضنا ومصالحنا الوطنية.. يمكننا تحديد موقع أي عدو، سواء كان على سطح الماء أو تحته أو فوقه. وإذا لزم الأمر، توجيه ضربة لهم لا يمكنهم تجنبها».

وشارك في العرض أكثر من 50 قطعة بحرية و4000 جندي، وذلك قبل الذكرى السنوية الـ 325 لتأسيس البحرية في أكتوبر، وأقيم العرض دون جمهور في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بكورونا في البلاد.

وأشاد بوتين في خطابه بالتطور السريع للقوة البحرية الروسية، وقال إنه بعدما كانت البحرية تمتلك قطعًا بدائية في أيام بطرس الأكبر، أصبحت تمتلك حاليًا «أحدث أنظمة الأسلحة الدقيقة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي ليس لها نظير في العالم، ونعمل باستمرار ونجاح على تحسينها».