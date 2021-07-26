خالد المشري يعلن رفضه قرارات قيس سعيد ويصفها بـ"الانقلاب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للدولة" والقيادي في تنظيم إخوان ليبيا خالد المشري رفضه قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد، ووصفها بـ"الانقلاب".

وقال المشري في تديونة على تويتر: "14 فبراير 2014 انقلاب (القائد العام للجيش الليبي خليفة) حفتر، و25 يوليو 2021 انقلاب قيس (سعيد)، ما أشبه الليلة بالبارحة".

وأضاف: "نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية".



ويعرف القيادي الإخواني في الأوساط الليبية بكونه عراب الانقلابات، حيث سبق ودعم انقلاب "فجر ليبيا" على البرلمان المنتخب 2014، ليقود ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري.



كما كان أول من يلوح بالانقلاب على الانتقال السلمي الوليد في ليبيا، وأعلن أنه لن يقبل بنتائج انتخابات ديسمبر/كانون أول المقبلة حال جاءت بالمشير خليفة حفتر رئيسا للبلاد ولوح بحمل المليشيات للسلاح ضد هذه النتيجة.