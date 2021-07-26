استعدادات مكثفة للجيش الليبي على الحدود جراء احتجاجات تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر برفع درجة الاستعداد بكافة أنحاء البلاد بالتزامن مع الاحتجاجات بتونس.

وقال عقيلة الصابر، عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، إن الوحدات تلقت أوامر من القيادة العامة برفع درجة الاستعداد على خلفية أحداث تونس.

وأوضح الصابر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن القائد العام نبه الوحدات العسكرية على الحدود كافة برفع الجاهزية ومنع تسلل أي عناصر إرهابية قد تفر من تونس على ضوء الإجراءات الأخيرة لمؤسسة الرئاسة التونسية.

وأشار إلى أن الحدود الرسمية بين تونس وليبيا تقع تحت سيطرة المليشيات إلا أن الحدود الأخرى جنوب الحدود التونسية مع الجزائر وليبيا تقع تحت حماية القيادة العامة.

ولفت إلى أن المشير خليفة حفتر نبه جميع الوحدات في جميع المناطق برفع الجاهزية والاستعداد، للتصدي لأي محاولة لهروب وتسلل إرهابيين لمناطق سيطرة القوات المسلحة وزعزعة الأمن بالمنطقة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية عن اتجاه لغلق الحدود ومطار تونس قرطاج خشية هروب قيادات الاخوان بعد قرارات الرئيس قيس سعيد بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان ورفع حصانة النواب.

وكشفت مصادر أمنية عن اتجاه لغلق الحدود ومطار تونس قرطاج خشية هروب قيادات الاخوان بعد قرارات الرئيس قيس سعيد بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان ورفع حصانة النواب.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن القرار ينتظر الإعلان الرسمي من قبل رئيس الدولة، الذي قام بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب والتوعد بمحاسبة الفاسدين منهم.

من جهته، أعلن أنيس الورتاني، أمين عام نقابة أمن مطار تونس قرطاج، في فيديو نشر على الصفحة الرسمية للنقابة، أن رجال أمن المطار جاهزين لأي تعليمات ووجه رسالة بأنه "لا ولاء إلا للوطن والشعب التونسي".

وأضاف: "لا نريد دفع الثمن لوحدنا كالعادة ونحن على أهبة الاستعداد لأي أمر لإيقاف قيادات أو منعهم من السفر".

وأكد على أن مطار قرطاج هو مطار حدودي ويتطلب تعليمات واضحة، مؤكدا أن وحدات أمن المطار جاهزة لحماية شعبها وحدودها.