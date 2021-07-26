مدرعات الجيش التونسي تطوق مبنى البرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طوقت مدرعات الجيش التونسي، في الساعات الأولى لليوم الإثنين، مقر البرلمان والتلفزيون الرسمي.

جاء ذلك وفق قرار من الرئيس التونسي قيس سعيد، حسب ما أفادت به مصادر خاصة لـ"الخليج 365".



وقالت المصادر إن التطويق جاء بعد قرار سعيد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة على النواب وتوليه إدارة السلطة التنفيذية بدلًا عن رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي تمت إقالته.





كر وفر أمام مقر "النهضة"

وشهد المقر المركزي لحركة النهضة الإخوانية بالعاصمة تونس عمليات كر وفر بين الأمن ومحتجين، أشارت مصادر خاصة إلى أنها قوات محسوبة على حركة النهضة داخل وزارة الداخلية.

وحاول المحتجون اقتحام المقر المركزي للإخوان، الذي يضم الملفات المالية والعلاقات الخارجية للإخوان منذ عام 2011، ويدير ما أسماه الرئيس التونسي قيس سعيد الغرف المغلقة للمؤامرات ضد البلاد.

في المقابل، لاحظ مراسل ”الخليج 365” وجود سيارات للأمن تجوب الشوارع والمروحيات العسكرية تحلق في سماء العاصمة مع انتشار الوحدات العسكرية في مختلف مداخل العاصمة والمدن التونسية الليلة.

وأرسلت وحدات الجيش شاحنات ومدرعات ودبابات لتأمين الأملاك العامة والخاصة.

وعبرت النائبة في البرلمان عن التيار الديمقراطي، سامية عبو، في تدوينة على الفيسبوك، عن استبشارها بالقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأحد.

وأكدت سامية عبو أن قرارات رئيس الدولة جاءت لاسترجاع الدولة وإيقاف العبث في البلاد، مبينة أن الأغلبية الحاكمة تنتهك يوميا الدستور وتعيش ديمقراطية مزيفة.



وقالت إن تونس أصبحت يحكمها عصابات ولصوص.

بدوره، كتب محمد عمار، البرلماني التونسي، تدوينة نشرها على الفيسبوك: إن رئيس الجمهورية طبق الدستور بحذافيره، والفصل 80 احد فصول الدستور .

وأكد عمار على أن "الوطن قبل الأحزاب ".