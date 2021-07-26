الرئاسة التونسية: قرارات قيس سعيد دستورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الرئاسة التونسية أن القرارات الاستثنائية لقيس سعيد تمت بعد استشارة كل من رئيسي الحكومة والبرلمان وعملًا بالفصل 80 من الدستور.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان: "بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة".

وتضمنت القرارات "إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي" و"تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما".

وكذلك "رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب".

كما شملت "تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية".

وأوضحت أنه "سيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها".

ودعت "الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى".