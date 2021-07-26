مصادر تونسية: اتجاه لغلق الحدود ومطار قرطاج خشية هروب قيادات الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر أمنية عن اتجاه لغلق الحدود ومطار تونس قرطاج خشية هروب قيادات الاخوان بعد قرارات الرئيس قيس سعيد بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان ورفع حصانة النواب.

كشفت مصادر أمنية عن اتجاه لغلق الحدود ومطار تونس قرطاج خشية هروب قيادات الاخوان بعد قرارات الرئيس قيس سعيد بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان ورفع حصانة النواب.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن القرار ينتظر الإعلان الرسمي من قبل رئيس الدولة، الذي قام بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب والتوعد بمحاسبة الفاسدين منهم.



من جهته، أعلن أنيس الورتاني، أمين عام نقابة أمن مطار تونس قرطاج، في فيديو نشر على الصفحة الرسمية للنقابة، أن رجال أمن المطار جاهزين لأي تعليمات ووجه رسالة بأنه "لا ولاء إلا للوطن والشعب التونسي".

وأضاف: "لا نريد دفع الثمن لوحدنا كالعادة ونحن على أهبة الاستعداد لأي أمر لإيقاف قيادات أو منعهم من السفر".

وأكد على أن مطار قرطاج هو مطار حدودي ويتطلب تعليمات واضحة، مؤكدا أن وحدات أمن المطار جاهزة لحماية شعبها وحدودها.