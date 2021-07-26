مصادر تونسية: اتجاه لغلق الحدود ومطار قرطاج خشية هروب قيادات الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر أمنية عن اتجاه لغلق الحدود ومطار تونس قرطاج خشية هروب قيادات الاخوان بعد قرارات الرئيس قيس سعيد بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان ورفع حصانة النواب.
كشفت مصادر أمنية عن اتجاه لغلق الحدود ومطار تونس قرطاج خشية هروب قيادات الاخوان بعد قرارات الرئيس قيس سعيد بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان ورفع حصانة النواب.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن القرار ينتظر الإعلان الرسمي من قبل رئيس الدولة، الذي قام بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب والتوعد بمحاسبة الفاسدين منهم.
من جهته، أعلن أنيس الورتاني، أمين عام نقابة أمن مطار تونس قرطاج، في فيديو نشر على الصفحة الرسمية للنقابة، أن رجال أمن المطار جاهزين لأي تعليمات ووجه رسالة بأنه "لا ولاء إلا للوطن والشعب التونسي".
وأضاف: "لا نريد دفع الثمن لوحدنا كالعادة ونحن على أهبة الاستعداد لأي أمر لإيقاف قيادات أو منعهم من السفر".
وأكد على أن مطار قرطاج هو مطار حدودي ويتطلب تعليمات واضحة، مؤكدا أن وحدات أمن المطار جاهزة لحماية شعبها وحدودها.