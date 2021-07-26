شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. عزاء والد الكاتب الصحفى محمد شبانة بالتجمع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى الكاتب الصحفى محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، العزاء في والده الراحل شبانة عبدالعزيز بدوي، مساء غدا الثلاثاء بدار مناسبات النخيل بالتجمع الأول أمام أكاديمية الشرطة .

وتوفى شبانة عبدالعزيز بدوي والد الكاتب الصحفى محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، وتم دفنه بمقابر العائلة بالمنصورة .

وتقدم "الخليج 365 "، بخالص العزاء للكاتب الصحفى محمد شبانه فى وفاة والده، داعيا الله أن يرحم الفقيد ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما شاطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله والده، مقدما خالص العزاء إلي أسرة الفقيد داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.