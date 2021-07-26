شكرا لقرائتكم خبر عن مستهدفات الحكومة لتحسين أوضاع الاقتصاد بحلول عام 2024/2023.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي ليتراوح ما بين 6% لـ 7% عام 2023/2024 مقابل 3.6% عام 2019/2020، كما يستهدف زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي ليسجل ما بين 30% لـ 35% عام 2023/2024، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مستهدفات الحكومة لرفع معدل انلمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة: