إقرار قانون الثروة السمكية وفتح ملف البحوث الزراعية.. ننشر أبرز أحداث برلمان الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أقر مجلس النواب، من حيث المبدأ قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفي هذا الصدد ينشر "الخليج 365" تفاصيل ما حدث في البرلمان الأحد.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إشادة واسعة من النواب بتقرير لجنة الزراعة والري، بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي يناقشه المجلس.

حيث أثنى النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان، على مجهود لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، مشيرًا إلى أن مناقشته بالجنة استمرت لمدة عامين، حيث بدأت اللجنة في مناقشته خلال الفصل التشريعي السابق وواصلتمناقشته خلال الفصل التشريعي الحالي.

ووجه عدد كبير من النواب التحية والشكر للجنة الزراعة على دورها فى إعداد تقرير مشروع القانون، بما يشمل عدد من التفاصيل الدقيقة.

كما قرر رئيس مجلس النواب، إحالة مشروعي قانونين مقدمان من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس، وهما: مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليةالشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ خمسة مليار جنيه، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيرانالمدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، إلى لجنةالتعليم والبحث العلمي.

وناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم ، مشكلات المدارس الخاصة، بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية، بمجلس النواب وبمشاركة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم.

وقال المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية إن المدارس الخاصة جزء من المنظومة التعليمية ونتفهم المشكلات التي تعاني منها ونعمل على حل كافة المشكلات لجميع الأطراف العملية التعليمية، فيما قال المندوه الحسيني رئيس رابطة أصحاب المدارس الخاصة، إن المدارس الخاصة تتعرض لهجمة شرسة ليست في صالح أحد والمغالطات التي تثار حول تلك المؤسسات التربوية لا تفيد التعليم المصري في شيء، بل أنها تزيد مشكلاته والأفضل دعم تلك المؤسسات.

من ناحية أخرى، واجّه أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، مسئولي مركز البحوث الزراعية بعدد من المخالفات، ووقائع تضارب المصالح لبعض أساتذة المركز.

وكشف وزير الزراعة يكشف أمام البرلمان التفاصيل الكاملة لمشروع الدلتا الجديدة، حيث قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة استراد السلع الاستراتيجية خاصة في ظل ما أظهرته جائحة كورونا، وتحقيق الآلاف من فرص العمل المباشرة للأنشطة الزراعية وغير المباشرة للأنشطة المرتبطة.

وناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن ارتفاع أسعار الأخشاب الطبيعية والمصنعة والخامات التي تدخل في الصناعة ذات الصلة دون مبرر، بالإضافة لعدم توافر كميات في السوق تغطي عقود التوريد التي التزم بها المستثمرون، حسبما ورد بطلب الإحاطة، ودعا نواب لجنة الصناعة بضرورة الاستفادة من الخشب الأفريقي بدلًا من الأخشاب الأوروبية.

أعلنت لجنة نقل بمجلس النواب، قيامها بزيارات عشوائية لمحطات السكة الحديد لمتابعه تجهيزها لذوي الاحتياجات الخاصة. ​