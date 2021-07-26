تمكنت شرطة القصيم، من استعادة مجوهرات مسروقة تقدر قيمتها بمبلغ (80,000) ريال، والقبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، قام بالسطو على منزل وسرقتها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر القصيم: استعادة مجوهرات مسروقة بـ80 ألفا وضبط الجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.