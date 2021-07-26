واشنطن تساند مدع عام جواتيمالي

نددت الولايات المتحدة، الأحد، بإقالة كبير محققي مكافحة الفساد في جواتيمالا، معبرة عن دعمها له، بعد فراره من بلاده، خوفا على حياته.

كتب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على «تويتر»: «نقف إلى جانب شعب جواتيمالا، ومع المدعي العام خوان فرانسيسكو ساندوفال»، لافتا إلى أنه منح «ساندوفال» شخصيا هذا العام جائزة، لنشاطه في مكافحة الفساد.

وأضاف: «إقالته تقوض سيادة القانون، وتعزز موقف القوى التي تدعم الإفلات من العقاب. سكان جواتيمالا يستحقون أفضل من ذلك».

أقيل «ساندوفال»، الجمعة، بقرار من رئيس الادعاء العام، كونسويلو بوراس، مما أثار انتقادات واشنطن والعديد من منظمات المجتمع المدني.

والسبت، تظاهر نحو ألف جواتيمالي في شوارع العاصمة، تضامنا مع «ساندوفال»، وللمطالبة باستقالة الرئيس أليخاندرو جياماتي، بالإضافة إلى «بوراس».