فرار آلاف الأسر هرباً من المعارك في قندهار

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

فرّت أكثر من 22 ألف أسرة أفغانية هرباً من المعارك في قندهار، المعقل السابق لحركة «طالبان»، وفق ما أعلن مسؤولون أمس، في حين أوقفت السلطات 4 أشخاص يشتبه بأنهم متمردون ضالعون في هجوم صاروخي استهدف كابول هذا الأسبوع.

ومنذ مطلع مايو، تزايدت أعمال العنف في ولايات أفغانية عدة بينها قندهار بعدما أطلق المتمردون هجوماً واسع النطاق بعد أيام قليلة على بدء القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة انسحابها النهائي من البلاد.

وصرّح رئيس إدارة شؤون اللاجئين في قندهار دوست محمد درياب: «دفعت المعارك 22 ألف أسرة إلى النزوح من قندهار خلال الشهر الماضي». وتابع «لقد نزحوا جميعاً من مناطق مضطربة في المدينة إلى مناطق أكثر أماناً». وأمس، تواصلت المعارك عند تخوم مدينة قندهار.

وصرّح لالاي داستاغيري، نائب حاكم ولاية قندهار بأن «الإهمال الذي تعاني منه بعض القوى الأمنية، وخصوصاً الشرطة، أفسح المجال أمام اقتراب طالبان إلى هذا الحد». وتابع «حالياً، نحن نحاول تنظيم صفوف قواتنا الأمنية».

وكانت السلطات المحلية قد أقامت 4 مخيمات لاستقبال النازحين الذين يقدّر عددهم بنحو 154 ألف شخص.

وقال حافظ محمد أكبر المقيم في قندهار: إن حركة طالبان استولت على منزله بعد فراره. وتابع «لقد أجبرونا على المغادرة، أنا أقيم حالياً مع عائلتي المؤلفة من 20 فرداً في مجمّع لا مراحيض فيه». ويتخوّف السكان من اشتداد المعارك في الأيام المقبلة.

وقندهار البالغ عدد سكانها 650 ألف نسمة، هي ثاني أكبر مدينة في أفغانستان بعد كابول.

في الأثناء، أعلنت السلطات أنها أوقفت 4 رجال قالت إنهم ينتمون لـ«طالبان»، واتّهمتهم بالضلوع في هجوم صاروخي استهدف كابول هذا الأسبوع. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي في بيان صحافي: إن «القيادي في طالبان المدعو مؤمن هو من المخططين الرئيسين للهجوم الصاروخي»، مضيفاً «أوقف مع ثلاثة من رجاله، وجميعهم عناصر في طالبان».

وسقطت ثلاثة صواريخ على الأقل في نطاق كيلومتر واحد من القصر الرئاسي فيما كان عدد من المسؤولين يؤدون الصلاة في حديقته مع الرئيس أشرف غني قبل دقائق من إلقائه خطاباً بمناسبة عيد الأضحى.