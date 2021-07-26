الغنوشي: أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعان عن الثورة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - يوليو - 2021 12:40 صباحًا

اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور” وذلك بعدما أعلن اليوم الأحد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة. وقال الغنوشي زعيم حزب “النهضة” في اتصال مع وكالة “رويترز”: “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعان عن الثورة”.

وأصدر سعيد، مساء الأحد، قراراً بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. كما قرر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه. وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.