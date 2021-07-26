الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد سلطات البرلمان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. وأصدر سعيد، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.