قرار هام من قبل المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي باليمن

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

اصدر المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ، اليوم الاحد ، قراراً ادارياً بشأن تشكيل لجنة فحص ومراجعة لكافة اوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية.

وتضمن القرار تشكيل اللجنة برئاسة القاضي صالح أحمد فرج المدحجي رئيس نيابة استئناف شبوة ، وعضوية كل من : القاضي ابوبكر عبدي احمد نور ، والقاضي شوقي هادي يسلم ، والقاضي ياسر سالم علوي احمد ، والقاضي عمرو عبدالحكيم العمراوي.

وفيما منحت المادة ( الثانية ) من القرار اللجنة حق الاستعانة بخبراء من المحاسبين القانونيين في اداء مهامها ، فقد الزمت المادة ( الثالثة ) من القرار اللجنة برفع تقرير شامل عن المهمة المكلفه بها الى المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي وخلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور القرار.