عاجل.. الرئيس التونسي يعقد اجتماعا طارئا مع قيادات عسكرية وأمنية

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

عقد الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعا طارئا مع قيادات عسكرية وأمنية على خلفية مظاهرات حاشدة ضد حركة النهضة الإخوانية



وتتواصل في تونس ما أطلق عليها "مسيرات الحسم" ضد الإخوان في أكثر من محافظة تونسية، واقتحم المحتجون مقر حركة النهضة في كل من محافظة توزر وسيدي بوزيد والقيروان، وسوسة.

وجاءت مطالب المحتجين واحدة في كل المحافظات التونسية وهي إسقاط منظومة الاخوان واستقالة هشام المشيشي ومحاسبة راشد الغنوشي على ما اعتبروه جرائم إرهابية وفساد مالي.

وخلال الساعات الماضية توعدت قيادات إخوانية الرئيس سعيد وأنصاره واتهموه بالوقوف خلف المظاهرات ضد الإخوان في البلاد.

ومنذ رفض الرئيس سعيد تمرير تعديل حكومي مدعوم إخوانيا على خلفية تعيين وزراء تحول حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح تعقدت العلاقة بين قصر قرطاج وحركة النهضة.