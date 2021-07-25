شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تغمر الشوارع ومحطات مترو الأنفاق في لندن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت الأمطار الغزيرة في غمر الشوارع ومحطات مترو الأنفاق في لندن بعدما ضربت عواصف رعدية منطقة جنوب إنجلترا اليوم الأحد.

وقال أحد سكان لندن إن الفيضانات التي ضربت المدينة هي أسوأ فيضانات يراها في حياته، كما عرض أحد مقاطع الفيديو المياه وهي تندفع داخل إحدى محطات مترو الأنفاق.

وقام المواطن اللندني إيدي إيليوت بجولة بدراجته حول المنطقة المحيطة بمحطة "كوينزتاون رود"، وقال إن الطريق "أغلق تماما".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن إيليوت (28 عاما) قوله "لقد ولدت ونشأت في لندن، لكنني لم أر شيئا مثل هذا .. هذا هو أسوأ شيء أراه شخصيا.. لقد تم إغلاق الطريق تماما وتعطلت الحافلات بسبب المياه".