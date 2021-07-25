الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شن طائرات حربية إسرائيلية غارات على أهداف في قطاع غزة بعد أن قال إن حرائق نشبت في غلاف القطاع إثر إطلاق بالونات حارقة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "بعد إطلاق البالونات الحارقة، يهاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا في قطاع غزة".



ولم تحدد الأهداف التي تم قصفها ولكن عادة ما يهاجم الجيش الإسرائيلي أهداف لحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت في وقت سابق اليوم إن عددا من الحرائق اندلع في غلاف قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع.



وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة حتى إشعار آخر ردا على إطلاق البالونات الحارقة.