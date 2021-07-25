"قذائف الحوثي" عرض مستمر في تعز.. مقتل 3 شبان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جريمة جديدة ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في محافظة تعز المنهكة بقذائف الموت وحصار المليشيات.

وتمثلت جريمة المليشيات بقصف استهدف حي الشماسي المكتظ بالسكان بقذيفة مدفعية سقطت مباشرة في أحد مربعات الحي وقتلت ثلاث شبان في مقتبل العمر.



وقالت مصادر طبية وسكان، إن 3 من أبناء حي الشماسي قتلوا عندما سقطت عليهم قذيفة أطلقتها مليشيات الحوثي من مناطق تمركزها حيث تحاصر المدنيين منذ 6 أعوام.



وأضافت المصادر أن حسين جعفر، وعبدالله العبسي، وحماده القباطي كانوا يتواجدون في أحد شوارع حي الشماسي حسن باغتتهم المليشيات بقذيفة قتلتهم على الفود .



وأصيب 4 مدنيين السبت، في جرائم قصف وقنص ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة تعز حيث أطلقت قذيفة مدفعية على حي المليحا في شارع الثلاثين غربي مدينة تعز أصابت طفلين وشخص ثالث.

كما أصيبت السبت المواطنة نعمة راشد نعمان (65 عاما) في منطقة الكويحة بمديرية مقبنة غربي تعز برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي.

وأدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان قصف مليشيا الحوثي للأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين في تعز والمستمرة منذ صباح السبت.



وتواصل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا قصفها على الأعيان المدنية في مدينة تعز وسط حصار خانق تفرضه على المدينة منذ 6 أعوام.



وارتكبت مليشيا الحوثي عشرات المجازر الدامية ضد المدنيين إضافة إلى مئات جرائم القتل الفردية طيلة السنوات الماضية.



ويعد الأطفال أبرز ضحايا الإرهاب الحوثي في مدينة تعز جراء عمليات القنص الممنهجة بحق المدنيين.

