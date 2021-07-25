شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" توصى بالالتزام بتطوير منطقة الأهرامات مع افتتاح المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائبة نورا على، رئيس اللجنة، بضرورة الالتزام بالخطة التنفيذية لمشروع تطوير منطقة الأهرامات تزامنا مع افتتاح مشروع المتحف الكبير، والتنسيق بين جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية والعمل على إزالة أى معوقات قد تواجه رفع كفاءة الطرق المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية بمحافظة الجيزة وتطويرها وتجميلها.

كما أوصت اللجنة بتطوير مناطق حدائق الأهرام، وهضبة الأهرام واللبينى، والمريوطية، والمنصورية لأنها تحتاج إلى أعمال تمهيد ورصف، ونظافة، وإزالة بعض الإشغالات بالطرق التى تؤدى إلى إعاقة الحركة المرورية، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بمنطقة أبو الهول ونزلة السمان والعمل على نظافتها بشكل دائم .

وأوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالأماكن السياحية والأثرية ورفع كفاءتها من خلال زيادة حملات النظافة، وتكثيف الأنشطة السياحية المستقبلية عن طريق وضع اشتراطات للتنمية السياحية شرق محور المنصورية وغرب المتحف المصرى الكبير، وكذلك تهيئة المناخ الملائم لإقامة مجموعة من الفنادق ذات فئات الأربع والخمس نجوم بشمال وشرق المتحف المصرى الكبير بدءاً من الطريق الدائرى شمالا وحتى الوصول لساحة خوفو جنوباً، بالإضافة لعمل حملات توعية للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة بأهمية الحفاظ على نظافة الأماكن الأثرية والتأثير الإيجابى الذى سيعود عليهم من هذا التطوير، وكذلك استمرار تدريب جميع العاملين بالأهرامات .