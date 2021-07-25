تصحيح الثانوية 2021.. مصدر بـ"التعليم": لم يحصل أي طالب على الدرجة النهائية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح من مؤشرات عمليات التصحيح لامتحانات الثانوية العامة.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" إن عمليات التصحيح تتم أولًا بأول، حيث يتم الانتهاء من تصحيح وتجميع درجات الطلاب في غضون أقل من أسبوع، موضحا أن التقديرات مبشرة.

وأكد المصدر أنه لم يحقق أي طالب حتى الآن على الدرجة النهائية في أي من المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 10 يوليو الجاري، ويبدأ الامتحان في الـ10 صباحا حتى الـ1 ظهرا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا "بابل شيت" بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد"، كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم فيها بخط يدهم، ويقتصر المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.