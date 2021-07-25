مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس في تصادم 3 سيارات بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأُصيب عامل، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم بين 3 سيارات، على الطريق الزراعي مصر- أسوان، بزمام مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ربع نقل ومقطوره وملاكي، على الطريق الزراعي مصر أسوان، في المسافة بين مركزي ملوي وأبوقرقاص وتحديدًا قبلي قرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص، ونتج عن ذلك سقوط المقطوره والسيارة الربع نقل في ترعة الإبراهيمية، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة عامل.

انتقلت 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثث إلي مشرحة مستشفى ملوي العام، والمصاب إلى مستشفى المنيا الجامعي.

وأفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب محاولة التخطي الخاطي لإحدي السيارات الثلاث المنكوبة، حيث اصطدمت سيارة بأخرى قادمة من الإتجاه المقابل، ونتج عن ذلك سقوط سيارتين بترعة الإبراهيمية بسبب شدة الارتطام.

وانتقل رجال الإنقاذ النهري للبحث عن أي مفقودين أخرين داخل ترعة الإبراهيمية، وبحسب شهود عيان كانوا بموقع الحادث فأن السيارة الربع النقل كان يستقلها نحو 4 أشخاص، والسيارة المقطوره كان يستقلها شخصان، والسيارة الملاكي شخص واحد، كان بداخلها ولم تسقط داخل الترعة.

حرر بالحادث المحضر اللازم، بينما شهد الطريق الزراعي حالة من الارتباك والاختناق المروري جراء الحادث، وجرى تحويل مسار السيارات لشوارع جانبية، وقانتقل رجال المرور لفتح الطريق الذي يربط بين مركزي ملوي وأبوقرقاص.

تم التحفظ على مكان الحادث، وانتقل فريق من البحث الجنائي لمعرفة ظروفه وأسبابه، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.​