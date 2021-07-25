حريق ديكسي يدمر منازل كاليفورنيا

دمرت النيران المتسارعة في شمال كاليفورنيا منازل متعددة مع اشتداد حريق الغابات الأكبر في الولاية، والعديد من الحرائق الأخرى التي ضربت غرب الولايات المتحدة. قد دمر «حريق ديكسي»، الذي بدأ في 14 يوليو، بالفعل أكثر من 10 منازل ومبان أخرى، ولم يكن تقدير الأضرار المحدث متاحًا على الفور، على الرغم من أن مسؤولي الإطفاء قالوا إن الحريق أتى على أكثر من 181000 فدان (73200 هكتار) في مقاطعتي «بلوماس» و«بوت»، وتم احتواؤه بـ20%.

وأوضح مسؤولو الإطفاء أن الحريق اشتعل في منطقة نائية ذات وصول محدود، مما أعاق جهود رجال الإطفاء في أثناء اندفاعها شرقا.

وقد دفعت قوات الإطفاء بأوامر الإخلاء في عدة مجتمعات صغيرة وعلى طول الشاطئ الغربي لبحيرة «المنور»، وهي منطقة شهيرة.

من ناحية أخرى، أفاد مسؤولو الإطفاء بأن أكبر حريق غابات في البلاد، وهو حريق Bootleg في جنوب ولاية «أوريغون»، كان محاصرًا في منتصف الطريق، السبت، حيث عمل أكثر من 2200 من أفراد الطاقم على محاصرته في الحرارة والرياح. وأكدت السلطات أن انتشار الحريق تباطأ، لكن آلاف المنازل ما زالت مهددة في الجانب الشرقي منه.