حريق ديكسي يدمر منازل كاليفورنيا

وأوضح مسؤولو الإطفاء أن الحريق اشتعل في منطقة نائية ذات وصول محدود، مما أعاق جهود رجال الإطفاء في أثناء اندفاعها شرقا.
وقد دفعت قوات الإطفاء بأوامر الإخلاء في عدة مجتمعات صغيرة وعلى طول الشاطئ الغربي لبحيرة «المنور»، وهي منطقة شهيرة.
من ناحية أخرى، أفاد مسؤولو الإطفاء بأن أكبر حريق غابات في البلاد، وهو حريق Bootleg في جنوب ولاية «أوريغون»، كان محاصرًا في منتصف الطريق، السبت، حيث عمل أكثر من 2200 من أفراد الطاقم على محاصرته في الحرارة والرياح. وأكدت السلطات أن انتشار الحريق تباطأ، لكن آلاف المنازل ما زالت مهددة في الجانب الشرقي منه.
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