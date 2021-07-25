الإفراج عن 28 من مخطوفي نيجيريا

وفي الخامس من يوليو، هاجم مسلحون ليلا مهاجع مدرسة بيتيل المعمدانية، الواقعة في شيكون بولاية كادونا، قبل أن يخطفوا طلابا يقيمون فيها، تراوحت أعمارهم بين 10 و19 عاما.
وهذا الهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة عمليات خطف جماعية، لأولاد وطلاب في شمال غرب نيجيريا، بأيدي مجموعات إجرامية. وقال الأب جوزيف هياب، أحد المسؤولين في مدرسة بيتيل المعمدانية «تم الإفراج عن 28 طالبا وقد جمعناهم بذويهم».
وأضاف أن «العصابات أفرجت عنهم ، موضحا أن الطلاب أمضوا ليلتهم في المدرسة، قبل أن تتصل السلطات بذويهم، في وقت مبكر الأحد لدعوتهم إلى المجيء وتسلم أبنائهم.
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