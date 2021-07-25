ميليشيا إثيوبية تقتل جنديا سودانيا

لقى جندي سوداني حتفه في اشتباكات وقعت بين قوات سودانية وميليشيات إثيوبية بمحلية باسندة الحدودية شرقي السودان. ونقل موقع «سودان تريبيون» عن مصادر عسكرية القول إن القوات المسلحة وقوات الاحتياط بالفرقة الثانية مشاة تصدت لميليشيات إثيوبية وقوات أخرى أثناء عمليات تمشيط نفذتها داخل الأراضي السودانية أمس، ما أسفر عن مقتل جندي سوداني. وأفادت بأن عمليات الجيش السوداني كانت في مناطق أم دبلو وحسكنيت وخور سنط بالقرب من جبل أبو رنقل بمحلية باسندة الحدودية بولاية القضارف.

وتشهد حدود السودان وإثيوبيا توترا عسكريا منذ نوفمبر الماضي عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة واسترد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية الميليشيات لأكثر من 25 عاما.

من جانبها، تتهم إثيوبيا القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل داخل مناطقها واحتلال أراضيها الزراعية.