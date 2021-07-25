حاكم أمهرة يحض على مقاتلة متمردي تيغراي

حضّ حاكم أمهرة أجيجنهو تيشاغر سكان المنطقة ممن لديهم أسلحة على مقاتلة المتمرّدين في تيغراي الإثيوبية، واصفا الأمر بأنه «حملة للحفاظ على وجودهم»، وفق الإعلام الرسمي.

ومنطقة أمهرة محاذية لإقليم تيغراي لجهة الجنوب، ويدور بينهما منذ عقود نزاع حول أراضٍ أصبح في صلب النزاع الدائر في الإقليم منذ ثمانية أشهر.

وكان آوول أربا رئيس منطقة عفر، الواقعة شرقي تيغراي، قد أصدر الجمعة موقفا مماثلا. ويسلط الموقفان الضوء على خطر تمدد النزاع الدائر في تيغراي، والذي أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد أواخر نوفمبر أنه انتهى، إلى بقية مناطق إثيوبيا.

وقال حاكم منطقة أمهرة «اعتبارًا من يوم (الإثنين)، أدعو السكان الذين بحوزتهم أسلحة إلى التعبئة سواء على المستوى الحكومي أو الفردي في إطار حملة للحفاظ على وجودهم».