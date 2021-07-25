تركيا تعلن مقتل اثنين من جنودها في هجوم بشمال سوريا

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت وزارة الدفاع التركية، السبت، إن جنديين تركيين قتلا وأصيب اثنان آخران في هجوم على عربتهم المدرعة في شمال سوريا، وإن القوات التركية أطلقت النار على الفور ردا على الهجوم.

وذكرت الوزارة في بيان على تويتر "نيراننا العقابية ضد المواقع الإرهابية مستمرة". وفقا لوكالة رويترز.

وقالت إن الهجوم وقع في المنطقة التي نفذت فيها عملية "درع الفرات" عبر الحدود عام 2016 لإبعاد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقالت تقارير وسائل إعلام إن الهجوم وقع في منطقة الباب.

وتواصل تركيا السيطرة على شمال غرب سوريا ولها وجود عسكري كبير هناك.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية على صلة بمسلحين يخوضون تمردا منذ عقود ضد الدولة في جنوب شرق تركيا.

ونفذت تركيا عدة عمليات توغل في الأراضي السورية دعما لمسلحي المعارضة السورية بهدف إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها.

رويترز

