عقوبات أميركية جديدة ضد مينسك؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم الأحد أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد مينسك.

ونقلت الصحيفة عن فراناك فياتشوركا، مستشار المرشحة السابقة لرئاسة بيلاروس عن المعارضة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، قوله إن مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية أعربوا عن نيتهم فرض عقوبات جديدة ضد بيلاروس تستهدف قطاعين من الاقتصاد الوطني هما النفط والبوتاسيوم.

وذكرت “وول ستريت جورنال” أن المسؤولين الأمريكيين امتنعوا عن أي تعليق حول المواعيد المحددة لفرض العقوبات أو المؤسسات المستهدفة، لكن أحد المسؤولين الكبار في البيت الأبيض صرح بأن الولايات المتحدة مع شركائها وحلفائها ستواصل في “مساءلة نظام (الرئيس ألكسندر) لوكاشينكو بسبب تصرفاته، بما في ذلك بواسطة عقوبات”.

يذكر أن تيخانوفسكايا التي بدأت في 18 يوليو زيارة عمل لها في الولايات المتحدة التقت كلا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومساعدته فيكتوريا نولاند ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان.