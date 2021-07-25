“تظاهرات العطش” تتوسع في إيران.. روحاني: سنفتح سدود الأهواز

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - يوليو - 2021 8:50 مساءً

لا تزال “تظاهرات العطش” تتوسع في إيران لليوم العاشر على التوالي بسبب أزمة المياه الناجمة عن تحويل مجاري الأنهار وتشييد السدود. ووعد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني بفتح سدود محافظة الأهواز، في ظل الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها مدن المحافظة وبعض المدن المجاورة.

وألقى روحاني باللوم في أزمة شح المياه على ارتفاع درجة الحرارة وتراجع هطول الأمطار، لكنه اضطر تحت توسع الاحتجاجات إلى التعهد بفتح السدود لمياه الشرب، فيما طالب سكان المحافظة التي تقطنها غالبية عربية، بـ”أفعال وليس مجرد أقوال لمعالجة الأزمة”.

وشارك المئات في تظاهرات في مدينة بوجنورد في محافظة خراسان شمال شرقي إيران. وجاءت هذه التظاهرات تضامناً مع تظاهرات الأهواز المستمرة، بسبب شح المياه والظروف المعيشية الصعبة.

وفي تبريز شمال غربي البلاد، هاجمت قوات الأمن الإيرانية المحتجين تزامنا مع انطلاق حملة احتجاجات واسعة بالمدينة ما دفع قوات الأمن للتدخل وقمع المتظاهرين.

كما انضمت مدينة الفلاحية إلى التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها الأهواز، حيث سُجلت اشتباكات بين المتظاهرين والأمن الإيراني.

لم يكن ما شهدته محافظة الأهواز مؤخراً من أزمة مياه واحتجاجات أمراً غير متوقَّع.