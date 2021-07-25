شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: سنواصل توجيه ضربات جوية لدعم القوات الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال قائد عسكري أمريكي اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات جوية لدعم القوات الأفغانية التي تواجه هجوما لحركة طالبان وذلك مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات دولية أخرى من البلاد.

وكثفت طالبان هجماتها في الأسابيع الأخيرة لتسيطر على مناطق ريفية وعواصم أقاليم وذلك منذ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل نيسان سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول أول سبتمبر أيلول منهيا الوجود العسكري الأجنبي المستمر منذ 20 عاما.

وقال الجنرال كينيث ماكينزي في مؤتمر صحفي بكابول: "زادت الولايات المتحدة الضربات الجوية لدعم القوات الأفغانية خلال الأيام الماضية ونحن مستعدون لمواصلة هذا المستوى الكبير من الدعم في الأسابيع المقبلة إذا واصلت طالبان هجماتها".