انت الان تتابع خبر عبد العباس: ادارة الشرطة خيبت آمال جماهير القيثارة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-25 | 20:42
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رأى الرئيس الاسبق لنادي الشرطة الرياضي رياض عبد العباس، أن ادارة الشرطة خيبت آمال جماهير القيثارة في الموسم الماضي.
وقال عبد العباس في حديث لـ الخليج 365 ان "جماهير الشرطة، تشعر بالخذلان بعد اجتماع ادارة النادي مع وزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة، كونه لم يكن ملبياً لطموحهم".
واوضح ان "الجميع يبحث عن مصلحته الان ولا احد يفكر بابناء النادي والجماهير، خاصة وان ميزانية النادي تفوق ميزانية بطل الدوري والكأس نادي القوة الجوية".
يذكر ان الشرطة خرج هذا الموسم خال الوفاض دون تحقيق لقب الدوري الممتاز وكأس العراق.
واوضح ان "الجميع يبحث عن مصلحته الان ولا احد يفكر بابناء النادي والجماهير، خاصة وان ميزانية النادي تفوق ميزانية بطل الدوري والكأس نادي القوة الجوية".
يذكر ان الشرطة خرج هذا الموسم خال الوفاض دون تحقيق لقب الدوري الممتاز وكأس العراق.
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