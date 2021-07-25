الحوثيون يحرمون اليمنيين من فرحة العيد

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واستهدفت ميليشيات الحوثي بقذيفة هاون، حيا سكنيا في شارع الثلاثين غرب مدينة تعز، تسببت بإصابة طفلين شقيقين بجروح، أحدهما بعمر 5 سنوات والآخر بعمر 9 سنوات، ورجل. واستهدف قناص حوثي امرأة في العقد السادس من العمر بمديرية مقبنة، غرب تعز.
وقال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد)، أن قناصا حوثيا متمركزا في منطق الطوير أصاب المسنة نعمة راشد (65 عاما)، في منطقة الكويحة - مديرية مقبنة، وأدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، قصف ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين في تعز والمستمرة، وناشد المنظمات الدولية بضرورة العمل على وقف القصف الهستيري في تعز.
ميدانيا تشهد جبهات المشجح وصرواح والكسارة غرب مأرب معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وأكد مصدر ميداني مصرع عدد من قيادات ميليشيات الحوثي خلال المعارك في مأرب، وأشار إلى أن القيادي الحوثي عبدالرحيم التعيش، مسؤول المراكز التدريبية التابعة للميليشيات، لقي مصرعه خلال المعارك.
وأوضحت المصادر أن التعيش، يعد من إحدى أبرز القيادات العقائدية للميليشيات الحوثية، ومسؤول المراكز التدريبة بدائرة العلماء، بالمكتب التنفيذي للميليشيات، وأحد أذرع زعيم الحوثيين، وتلقى دورات طائفية على أيدى علماء إيرانيين في طهران خلال الأعوام الماضية، ولقي القيادي الحوثي مجاهد الوعل، مصرعه في العملية نفسها، وهو مشرف المركز التدريبي التابع لميليشيات الحوثي في محافظة عمران.
وفي جبهة الساحل لقي 3 من مقاتلي الميليشيات الحوثية مصرعهم وتم تدمير مربض مدفعية استخدمت في محاولة استهداف مواقع عسكرية للقوات المشتركة، شرق مدينة الحديدة غرب اليمن.
وبحسب المركز الإعلامي «لألوية العمالقة»، أفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة بأن الميليشيات التابعة لإيران أطلقت عددا من قذائف الهاون صوب مواقع للقوات المشتركة في جبهة كيلو 16، دون تحقيق أي هدف، وسرعان ما تم إخماد مصادر النيران. وأكد المصدر أنه تم رصد مربض المدفعية المستخدم في القصف، وتم تدميره بالسلاح المناسب ومصرع 3 حوثيين.
من جهة اخرى وصلت أمس الأول سفينتان تحملان شحنة الدفعة الثالثة من منحة الوقود السعودية المخصصة لكهرباء اليمن، إلى ميناء الزيت غرب عدن، وسيتم توزيعها إلى عدن وبقية المحافظات المحررة، وقال مصدر حكومي إن السفينة تحمل 75 ألف طن من مادة الديزل، وصلت باكرا إلى ميناء الزيت، قبل أن تصل سفينة أخرى تحمل نحو 40 ألف طن من مادة المازوت للكهرباء.
ضحايا القصف الحوثي في تعز:
17.326 مدنيا بين قتيل وجريح
3.916 طفلا
1.527 امرأة
1.053 مسنا
3.590 مدنيا قتلوا
13.736 مصابا
مشاهدات يمنية
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