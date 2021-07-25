إسرائيل تسرق 500 رأس ماعز لبناني

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وذكرت الوكالة أن «قوة إسرائيلية معادية سرقت 500 رأس ماعز، واقتادتها إلى داخل الأراضي المحتلة، بعد إطلاق النار فوق رأس أحد رعاتها، غرب موقع السماقة في خراج بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا».
وكان تقرير لبناني أفاد بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار في الهواء صباح أمس لترهيب أحد رعاة الماشية في منطقة جبل السدانة خارج بلدة شبعا جنوب لبنان.
وجاء ذلك بالتزامن مع تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار نوع m-k في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا، وصولا إلى مرتفعات جبل الشيخ.
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